Daydreamer | Albano nella soap? | Confusione sul web

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 26 aprile 2021)Le ali del sogno e? Difficile credere a un’associazione del genere. In realtà però si tratta di una situazione nata in modo curioso sul web.Prima di parlare di altro soffermiamoci ora sulle anticipazioni della puntata di oggi, 26 aprile 2021, in onda su Canale 5 nel pomeriggio. Can sta cercando di ricostruire la sua vita passata. Sta mettendo tanti elementi sul tavolino come se fosse un puzzle, per cercare dei tasselli mancanti che sembrano far crollare quello che è un castello di carte al momento decisamente labile. LEGGI ANCHE >> Brutto incidente In suo aiuto arriverà la bella Sanem che vuole aiutarlo. Dopo l’incidente il ragazzo infatti non si ricorda più della loro relazione, ha di fatto resettato due anni di vita e questo crea non pochi problemi sotto diversi punti di vista. Ora ...