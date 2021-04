Cristiano Ronaldo spaventa la Juventus: comprata una casa a Madrid (Di lunedì 26 aprile 2021) Cristiano Ronaldo ha comprato casa, ma non a Torino: il portoghese della Juventus ha acquistato una villa a Madrid. I dettagli Le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo lontano da Torino continuano a ricorrersi, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni del portoghese. L’attaccante della Juventus ha, però, sorpreso tutti acquistando una villa a Madrid, più che un indizio di mercato per chi sostiene che potrebbe tornare al Real di Florentino Perez. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manhã, però, Ronaldo avrebbe acquistato la proprietà per darla in dono alla compagna Georgina, per la modica cifra di circa due milioni e mezzo di euro. Sempre secondo i media portoghesi, però, non si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)ha comprato, ma non a Torino: il portoghese dellaha acquistato una villa a. I dettagli Le voci sul futuro dilontano da Torino continuano a ricorrersi, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni del portoghese. L’attaccante dellaha, però, sorpreso tutti acquistando una villa a, più che un indizio di mercato per chi sostiene che potrebbe tornare al Real di Florentino Perez. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manhã, però,avrebbe acquistato la proprietà per darla in dono alla compagna Georgina, per la modica cifra di circa due milioni e mezzo di euro. Sempre secondo i media portoghesi, però, non si ...

