Conte e Letta attaccano Salvini e seminano zizzania. La replica: “Sanno solo insultare e minacciare” (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci provano. Enrico Letta prima, Giuseppe Conte poi. Una doppia mossa che ha un unico obiettivo: puntare contro Matteo Salvini e minare l’alleanza del centrodestra. Per il segretario del Pd è “andato oltre la normale discussione politica”. L’ex-premier definisce “intollerabile” l’atteggiamento della Lega che “si finge all’opposizione”. O dentro o fuori, è la linea che accumuna il ritorno dell’asse ‘giallorosso’ nella maggioranza di Mario Draghi. I due, Letta e Conte, si sentono spesso ed oggi la sfida al leader del Carroccio si concretizza su un punto particolare: l’ordine del giorno presentato da Fdi sul coprifuoco. Che farà la Lega in aula? E’ la ‘provocazione’ di Letta e Conte. Letta e Conte: “Vedremo che farà ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci provano. Enricoprima, Giuseppepoi. Una doppia mossa che ha un unico obiettivo: puntare contro Matteoe minare l’alleanza del centrodestra. Per il segretario del Pd è “andato oltre la normale discussione politica”. L’ex-premier definisce “intollerabile” l’atteggiamento della Lega che “si finge all’opposizione”. O dentro o fuori, è la linea che accumuna il ritorno dell’asse ‘giallorosso’ nella maggioranza di Mario Draghi. I due,, si sentono spesso ed oggi la sfida al leader del Carroccio si concretizza su un punto particolare: l’ordine del giorno presentato da Fdi sul coprifuoco. Che farà la Lega in aula? E’ la ‘provocazione’ di: “Vedremo che farà ...

Advertising

matteosalvinimi : Ma Letta e Conte, che minacciano e insultano, si fidano degli Italiani o no? Restituiamo libertà di uscire e lavora… - davidallegranti : Letta, mi pare chiaro, non ha alcuna voglia di discutere o finanche litigare con il M5S, con Grillo o con Conte. - Affaritaliani : 'Grillo? Una vergogna inaudita. Conte e Letta non possono tacere' - nuvolar97330681 : RT @Gabriel05470893: ?? Conte-Letta spalla a spalla nella camera degli inciuci. Perché? Conte ha bisogno di un aiuto per tornare alla ribalt… - CarloPiastra : RT @matteosalvinimi: Ma Letta e Conte, che minacciano e insultano, si fidano degli Italiani o no? Restituiamo libertà di uscire e lavorare,… -