Consulenti lavoro: smart working divide italiani, tra criticità e vantaggi (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Labitalia) - Lo smart working divide gli italiani, condizionati dalle modalità con cui è stata vissuta l'esperienza e, soprattutto, dal contesto familiare e domestico in cui si è svolta. Il bilancio è positivo sul fronte dell'aumentata possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro ma, insieme, emergono criticità che possono avere effetti anche sul clima aziendale e sulle relazioni di lavoro, fino ad arrivare alla disaffezione. È quanto emerge dal capitolo 'smart working, una rivoluzione nel lavoro degli italiani', contenuto nel Rapporto 'Gli italiani e il lavoro dopo la grande emergenza', che sarà presentato in occasione del Festival del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Labitalia) - Logli, condizionati dalle modalità con cui è stata vissuta l'esperienza e, soprattutto, dal contesto familiare e domestico in cui si è svolta. Il bilancio è positivo sul fronte dell'aumentata possibilità di conciliare i tempi di vita e dima, insieme, emergonoche possono avere effetti anche sul clima aziendale e sulle relazioni di, fino ad arrivare alla disaffezione. È quanto emerge dal capitolo ', una rivoluzione neldegli', contenuto nel Rapporto 'Glie ildopo la grande emergenza', che sarà presentato in occasione del Festival del ...

Advertising

jobsocialeu : HR Specialist - Il Tuo Nuovo Lavoro. Srls - Crotone - Per importante azienda Fin Tech nostra cliente, ricerchiamo s… - ItaliaInforma2 : Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: 'Bilancio positivo per lo smart working ma emergono criticità'. ??… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro CONSULENTI IMMOBILIARI: RE/MAX MASTER HOME, realtà immobiliare che si è sviluppata e opera nell'inte… - bizcommunityit : Recovery Plan: dai Consulenti del lavoro una proposta per rilanciare l'economia reale - jobsocialeu : HR Specialist - Il Tuo Nuovo Lavoro. Srls - Novara - Per importante azienda Fin Tech nostra cliente, ricerchiamo su… -