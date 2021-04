Come si fa il coffee tonic | il drink più in voga su TikTok

Leggi su vanityfair

Non solo è buono e rinfrescante, il coffee tonic è anche così versatile che può essere gustato come più vi piace. A volte, infatti, la bevanda viene guarnita con aromi di frutta, aggiungendo ciliegie al maraschino o melograno, oppure spremendo un po' di limone o aggiungendo un rametto di rosmarino, o ancora con un fetta di arancia e un po' di cannella per un tocco in più. COME PREPARARE IL COFFEE TONIC A CASA? Preparare il coffee tonic è tanto facile quanto immediato. Servono solo 170 ml di acqua tonica 60 ml di caffè (l'intensità del caffè dipende dal vostro gusto) e cubetti di ghiaccio. Come prima cosa bisogna riempire il fondo di un bicchiere con il ghiaccio, e aggiungere l'acqua tonica fino a coprire i cubetti. Lasciar riposare per qualche minuto in modo tale che la tonica diventi il più fresca possibile. Quindi versare il caffè nel bicchiere. Meglio farlo lentamente per consentire all'acqua tonica di mescolarsi con il caffè creando un risultato quasi schiumoso. QUALCHE PICCOLO ACCORGIMENTO Il procedimento per realizzare un buon coffee tonic è facilissimo, ma bisogna fare attenzione all'ordine con cui si inseriscono gli ingredienti. Versare il caffè deve infatti essere l'ultimo step: se aggiunto prima scioglierà il ghiaccio e non si otterrà la bevanda rinfrescante che avremmo voluto. Ci sono poi delle differenze in base al tipo di caffè che si utilizza. Ad esempio, versando un espresso da macchinetta sopra il tonico si creerà un piccolo strato di schiuma che molti apprezzano e indicano come la parte migliore della bevanda. Anche il caffè della moka si mescola molto bene con il tonico, ma con questa preparazione viene meno la crema in cima. Gli esperti poi consigliano di usare chicchi di caffè fruttati, come quelli provenienti dall'Etiopia o dal Kenya. Questi si abbinano bene con i sapori di agrumi dell'acqua tonica. Infine, via libera alla creatività. Si può infatti aggiungere un tocco personale al proprio coffee tonic, per esempio aggiungendo una spruzzata di limone o arancia, oppure un cucchiaino di miele o sciroppo d'acero per renderlo più dolce. Se invece volete fare del coffee tonic un drink un po' più strong, basta aggiungere 30ml di gin o whisky per un risultato fantastico da gustare dopocena.