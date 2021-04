Calabria, ragazzo precipita da scala antincendio, in gravi condizioni (Di lunedì 26 aprile 2021) Cade dalle scale antincendio dell’Istituto alberghiero “Wojtyla” di Castrovillari. Studente di 18 anni trasportato in eliambulanza in ospedale Cade dalle scale antincendio a scuola: grave studente 18enne di Castrovillari su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Cade dalle scaledell’Istituto alberghiero “Wojtyla” di Castrovillari. Studente di 18 anni trasportato in eliambulanza in ospedale Cade dalle scalea scuola: grave studente 18enne di Castrovillari su Notizie.it.

Advertising

StrettoWeb : #Reggio #Calabria a lutto per la morte improvvisa di un ragazzo di 29 anni: i toccanti messaggi di amici e conoscen… - SemperCuntent : @yoshy_tempesta Il problema non è il ruolo e che è un ragazzo senza grinta e carattere!! Calabria anche da centrocampista sputa sangue - adrianobasile : RT @doctorgis84: E' stato reso noto che il ragazzo non aveva patologie pregresse. Ciononostante è morto a 20 anni di #Covid. - viveteacolori : RT @doctorgis84: E' morto un ragazzo di 20 anni per #covid a Roggiano Gravina (provincia di #Cosenza). Direi che potremmo anche smetterla c… - sonoilgrinch : RT @doctorgis84: E' morto un ragazzo di 20 anni per #covid a Roggiano Gravina (provincia di #Cosenza). Direi che potremmo anche smetterla c… -