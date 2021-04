Avete questa banconota da 5.000 Lire? Potreste essere ricchi (Di lunedì 26 aprile 2021) La banconota da 5.000 Lire può raggiungere valutazioni davvero altissime. Vediamo nel dettaglio quali sono le più preziose. banconota da 5.000 Lire (AdobeStock)Certe volte ci ritroviamo in casa degli oggetti dal valore inestimabile senza nemmeno saperlo. È il caso forse della banconota da 5.000 Lire che può arrivare a cifre davvero assurde. Naturalmente non tutte sono preziose, ma solo quelle di un determinato anno in cui sono state coniate. Una delle più rare è senza ombra di dubbio la banconota da 5.000 Lire del 1968, stampata su carta bianca. Tra quelle che raggiungono le valutazioni più alte ricordiamo: quella del 1970 serie W63, la XA A del 1981, la XA B del 1983, quella del 1984 con serie XA D, la stessa serie ma dell’anno ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 aprile 2021) Lada 5.000può raggiungere valutazioni davvero altissime. Vediamo nel dettaglio quali sono le più preziose.da 5.000(AdobeStock)Certe volte ci ritroviamo in casa degli oggetti dal valore inestimabile senza nemmeno saperlo. È il caso forse dellada 5.000che può arrivare a cifre davvero assurde. Naturalmente non tutte sono preziose, ma solo quelle di un determinato anno in cui sono state coniate. Una delle più rare è senza ombra di dubbio lada 5.000del 1968, stampata su carta bianca. Tra quelle che raggiungono le valutazioni più alte ricordiamo: quella del 1970 serie W63, la XA A del 1981, la XA B del 1983, quella del 1984 con serie XA D, la stessa serie ma dell’anno ...

