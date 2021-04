(Di lunedì 26 aprile 2021)20,un: eccodurante la puntata del daytime di27. La fase finale della ventesima edizione diè entrata ormai nel vivo. Gli allievi rimasti in gara sono sempre di meno e le sfide diventano ogni settimana più accese. Anche perché, attualmente i concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Amici 20 arriva un clamoroso annuncio a sorpresa: cosa accadrà domani 27 aprile? - #Amici #arriva #clamoroso… - Giorgiaa394 : RT @cestlaviemacher: Votiamo Serena domani, almeno noi diamo le qualche gioia. Inoltre penso che ci sarà qualche conseguenza a chi arriva u… - 2Zorzina : RT @cestlaviemacher: Votiamo Serena domani, almeno noi diamo le qualche gioia. Inoltre penso che ci sarà qualche conseguenza a chi arriva u… - dejaatellevar : RT @cestlaviemacher: Votiamo Serena domani, almeno noi diamo le qualche gioia. Inoltre penso che ci sarà qualche conseguenza a chi arriva u… - yeturikuzi : RT @cestlaviemacher: Votiamo Serena domani, almeno noi diamo le qualche gioia. Inoltre penso che ci sarà qualche conseguenza a chi arriva u… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici arriva

... tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali "nella seconda delle venti ...Viaggi, #ImparaConTikTok TikTok è ormai entrato nella quotidianità mia e dei miei, e penso ......6% ha ricevuto denaro in regalo da parenti o, il 2,6% ha chiesto prestiti a parenti o, ... Tra gli uomini di 25 - 34 anni sial 31,6% (21,6% tra le donne della stessa classe di età) ...ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati di un report Istat, le parole che i cittadini hanno scelto di utilizzare per descrivere le giornate durante la seconda ondata epidemica confermano le difficoltà affro ...Alessandra Amoroso ha svelato alcuni dettagli sul suo futuro ai microfoni di RTL 102.5 durante Non Stop News. Alessandra Amoroso (foto Instagram) Alessandra Amoroso quest’oggi ...