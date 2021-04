Albania in stallo, Edi Rama punta al Ter in un clima molto teso (Di lunedì 26 aprile 2021) Vede possibile una riconferma, Edi Rama, il premier socialista albanese a caccia del terzo mandato. Sarebbe la prima volta dal 1991, da quando l’Albania non figura più tra gli Stati comunisti, che un presidente viene eletto per tre volte consecutive. Se i primi exit-poll di ieri sera presagivano un testa a testa con il Partito democratico - principale forza dell’opposizione di centrodestra guidata dall’ex sindaco di Tirana Lulzim Basha, appoggiata da altri dodici partiti minori - con poco meno del 60% dei voti scrutinati, man mano lo spoglio ha portato il Partito socialista di Rama in testa con quasi il 50% dei voti, un distacco di ben dieci punti sul secondo. Anche sommando i voti del Partito democratico con quelli del Movimento socialista per l’integrazione, l’opposizione arriverebbe a un insufficiente 46%. Ai fini della vittoria ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Vede possibile una riconferma, Edi, il premier socialista albanese a caccia del terzo mandato. Sarebbe la prima volta dal 1991, da quando l’non figura più tra gli Stati comunisti, che un presidente viene eletto per tre volte consecutive. Se i primi exit-poll di ieri sera presagivano un testa a testa con il Partito democratico - principale forza dell’opposizione di centrodestra guidata dall’ex sindaco di Tirana Lulzim Basha, appoggiata da altri dodici partiti minori - con poco meno del 60% dei voti scrutinati, man mano lo spoglio ha portato il Partito socialista diin testa con quasi il 50% dei voti, un distacco di ben dieci punti sul secondo. Anche sommando i voti del Partito democratico con quelli del Movimento socialista per l’integrazione, l’opposizione arriverebbe a un insufficiente 46%. Ai fini della vittoria ...

Advertising

HuffPostItalia : Albania in stallo, Edi Rama punta al Ter in un clima molto teso - fialastella1112 : RT @zampa_qua: ??????URGENTISSIMO??????info Brati Guberaj +355699294079 Mancano 470 euro per far partire 10 cani .Si trovano in sud Albania e han… - Laura59298804 : RT @zampa_qua: ??????URGENTISSIMO??????info Brati Guberaj +355699294079 Mancano 470 euro per far partire 10 cani .Si trovano in sud Albania e han… - Silvia56997551 : RT @zampa_qua: ??????URGENTISSIMO??????info Brati Guberaj +355699294079 Mancano 470 euro per far partire 10 cani .Si trovano in sud Albania e han… - Silvia56997551 : RT @zampa_qua: ??????URGENTISSIMO??????info Brati Guberaj +355699294079 Mancano 470 euro per far partire 10 cani .Si trovano in sud Albania e han… -