Una Vita, anticipazioni 26 aprile: un imperdonabile affronto

Ad Una Vita l'ira di Genoveva Salmeron la farà da padrona nel corso dell'episodio di lunedì 26 aprile, come testimoniano le anticipazioni della soap opera spagnola. A far arrabbiare pesantemente la dark lady, ancora una volta sarà la presenza di Marcia nella Vita di Felipe. Quest'ultimo, poco prima di recarsi in tribunale per testimoniare contro Cesar Andrade, è stato investito da una vettura a forte velocità ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. In seguito, le condizioni di Felipe si sono stabilizzate e l'avvocato ha ripreso conoscenza per poi essere dimesso dopo qualche giorno. Una volta tornato a casa, l'Alvarez Hermoso ha ricevuto la gradita visita di Marcia che voleva sincerarsi delle sue condizioni. IneVitabilmente tra loro si è riaccesa l'antica fiamma ed erano sul punto di baciarsi, ...

