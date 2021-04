Un nuovo amore ci insegna a non accontentarci più (Di domenica 25 aprile 2021) Non ho mai vissuto la fine della mia lunga relazione sentimentale come un sconfitta personale anche se certo, ricordo quei giorni come i più bui della mia vita. Perché ritrovarsi improvvisamene a vivere le giornate senza più una presenza costante, come lo era lui, ha cambiato tutto. Non mi mancava lui, e forse non mi mancavo neanche io, quando stavo con lui. E dell’amore, posso assicurarvi, non me importava davvero più. Non ero alla ricerca di qualcuno che guarisse le mie ferite o che mi aiutasse a rimettere insieme i pezzi di un cuore infranto. Non avevo chiuso con gli uomini, ma con l’amore sì. Essendomi accontentata per tanto, troppo tempo, dei difetti insopportabili di un uomo, delle sue carenze e delle sue mancanze di attenzioni, mi ero convinta che l’intero universo maschile fosse popolato da individui del genere. Ricordo anche che, una saggia e ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021) Non ho mai vissuto la fine della mia lunga relazione sentimentale come un sconfitta personale anche se certo, ricordo quei giorni come i più bui della mia vita. Perché ritrovarsi improvvisamene a vivere le giornate senza più una presenza costante, come lo era lui, ha cambiato tutto. Non mi mancava lui, e forse non mi mancavo neanche io, quando stavo con lui. E dell’, posso assicurarvi, non me importava davvero più. Non ero alla ricerca di qualcuno che guarisse le mie ferite o che mi aiutasse a rimettere insieme i pezzi di un cuore infranto. Non avevo chiuso con gli uomini, ma con l’sì. Essendomi accontentata per tanto, troppo tempo, dei difetti insopportabili di un uomo, delle sue carenze e delle sue mancanze di attenzioni, mi ero convinta che l’intero universo maschile fosse popolato da individui del genere. Ricordo anche che, una saggia e ...

