Udinese, colpo salvezza a Benevento (2-4). Inzaghi vede le streghe della Serie B (Di domenica 25 aprile 2021) L’Udinese vince a Benevento 4-2 e ipoteca il discorso salvezza, inguaiando invece i sanniti che non sono mai stati così vicini alla zona retrocessione. I bianconeri hanno messo subito le cose in chiaro, con una buona mezz’ora iniziale. Bianconeri avanti dopo pochi secondi, al 4? con Molina e hanno raddoppiato con Arslan al 32?. A regalare speranze ai sanniti un rigore realizzato da Viola al 34?. Udinese avanti 2-1. Nella ripresa i tentativi di rimonta dei sanniti vengono subito sedati dai friulani che trovano la rete del 3-1 con Stryger-Larsen al 49?. Udinese anche sul 4-1 con Braaf al 79?. A rendere meno amara la sconfitta sannita Lapadula all’83’ per il 2-4 definitivo. In classifica il Benevento resta a 31 punti, a +3 sul Cagliari impegnato con la Roma alle 18.00. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) L’vince a4-2 e ipoteca il discorso, inguaiando invece i sanniti che non sono mai stati così vicini alla zona retrocessione. I bianconeri hanno messo subito le cose in chiaro, con una buona mezz’ora iniziale. Bianconeri avanti dopo pochi secondi, al 4? con Molina e hanno raddoppiato con Arslan al 32?. A regalare speranze ai sanniti un rigore realizzato da Viola al 34?.avanti 2-1. Nella ripresa i tentativi di rimonta dei sanniti vengono subito sedati dai friulani che trovano la rete del 3-1 con Stryger-Larsen al 49?.anche sul 4-1 con Braaf al 79?. A rendere meno amara la sconfitta sannita Lapadula all’83’ per il 2-4 definitivo. In classifica ilresta a 31 punti, a +3 sul Cagliari impegnato con la Roma alle 18.00. ...

