Sottomarino indonesiano ritrovato: spezzato in tre tronconi (Di domenica 25 aprile 2021) Tre tronconi smembrati a 850 metri di profondità. E’ tutto quello che resta del Sottomarino indonesiano scomparso dai radar mercoledì 100 chilometri a nord di Bali e individuato questa mattina da un mezzo di soccorso subacqueo inviato da Singapore. Nessun superstite, come si temeva, tra i 53 membri dell’equipaggio che erano a bordo del KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca in dotazione alla marina di Giacarta, affondato per cause ancora tutte da chiarire mentre era impegnato in un’esercitazione. “Con profonda tristezza posso dire che tutti i 53 membri del personale a bordo sono morti”, ha detto il comandante dell’esercito indonesiano Hadi Tjahjanto ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa con il capo di Stato maggiore della Marina Yudo Margono, che ha dato i dettagli del ritrovamento. “Il KRI Nanggala è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Tresmembrati a 850 metri di profondità. E’ tutto quello che resta delscomparso dai radar mercoledì 100 chilometri a nord di Bali e individuato questa mattina da un mezzo di soccorso subacqueo inviato da Singapore. Nessun superstite, come si temeva, tra i 53 membri dell’equipaggio che erano a bordo del KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca in dotazione alla marina di Giacarta, affondato per cause ancora tutte da chiarire mentre era impegnato in un’esercitazione. “Con profonda tristezza posso dire che tutti i 53 membri del personale a bordo sono morti”, ha detto il comandante dell’esercitoHadi Tjahjanto ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa con il capo di Stato maggiore della Marina Yudo Margono, che ha dato i dettagli del ritrovamento. “Il KRI Nanggala è ...

