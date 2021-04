Salvini: In poche ore oltre 20mila firme contro il coprifuoco (Di domenica 25 aprile 2021) – “Nella giornata della Liberazione, Lega in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani: in poche ore già superate 20mila firme per #NOcoprifuoco”. Lo dice in un comunicato il leader della Lega Matteo Salvini, in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione. Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021) – “Nella giornata della Liberazione, Lega in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani: inore già superateper #NO”. Lo dice in un comunicato il leader della Lega Matteo, in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione.

