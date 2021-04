Roma, violenza a Casal Palocco: colpisce più volte la madre in testa. Lei chiede aiuto ai passanti (Di domenica 25 aprile 2021) violenza e paura a Roma, nel quartiere Casal Palocco. Un giovane ha picchiato violentemente la madre colpendola in testa. Lei è corsa in strada, visibilmente in preda al panico e con il sangue che le scorreva. E ha chiesto aiuto ai passanti. Un uomo l’ha soccorsa e ha chiamato il 112. Secondo una prima ricostruzione, c’è stata una lite molto forte. Il motivo, il cane che si era rivolto contro di lei mordendola. A quel punto il figlio avrebbe colpito più volte alla nuca la madre, L’aggressione a Casal Palocco Sempre secondo i racconti, il ragazzo le sarebbe saltato addosso violentemente. È già noto alle forze dell’ordine per diversi reati. Con l’ambulanza, i soccorritori hanno portato ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021)e paura a, nel quartiere. Un giovane ha picchiato violentemente lacolpendola in. Lei è corsa in strada, visibilmente in preda al panico e con il sangue che le scorreva. E ha chiestoai. Un uomo l’ha soccorsa e ha chiamato il 112. Secondo una prima ricostruzione, c’è stata una lite molto forte. Il motivo, il cane che si era rivolto contro di lei mordendola. A quel punto il figlio avrebbe colpito piùalla nuca la, L’aggressione aSempre secondo i racconti, il ragazzo le sarebbe saltato addosso violentemente. È già noto alle forze dell’ordine per diversi reati. Con l’ambulanza, i soccorritori hanno portato ...

