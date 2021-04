Paratici: 'Superlega? Juve serena. Pirlo resta in caso di Champions' (Di domenica 25 aprile 2021) FIRENZE - " Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli di aver agito con la massima limpidezza. Io vedo Agnelli ogni giorno, è molto sereno, sta lavorando e progettando il futuro, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021) FIRENZE - " Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli di aver agito con la massima limpidezza. Io vedo Agnelli ogni giorno, è molto sereno, sta lavorando e progettando il futuro, ...

Paratici: "Pirlo resta in caso di Champions, non c'è piano B. Superlega, tante falsità"