Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 18 aprile Torna questa sera, domenica 25 aprile 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme. Quella di stasera sarà una puntata particolarmente intensa. Al centro dell’attenzione il caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe indagato per stupro. Il video del padre è diventato un vero e proprio caso nazionale e sarà argomento del programma. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle rischia una pesante ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021) Non èdel 18Torna questa sera, domenica 252021, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono lee glidi? Vediamoli insieme. Quella di stasera sarà unaparticolarmente intensa. Al centro dell’attenzione il caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe indagato per stupro. Il video del padre è diventato un vero e proprio caso nazionale e sarà argomento del programma. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle rischia una pesante ...

