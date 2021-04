Nintendo Switch è la 6° console più venduta in Giappone | ecco chi la batte – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 25 aprile 2021)è la 6°piùinchi laancora adesso: le cose cambieranno entro pochi anni..è ora la 6°piùdi tutti i tempi in, secondo i dati svelati da Famitsu. Secondo quanto riportato, ladella grande N ha ora venduto 19.410.000 unità all’interno dei confini nipponici: ciò significa che ha superato le vendite di NES (Famicom, in). Quali sono leche ancora la battono? In quinta posizione, con 19.690.000 unità troviamo PSP: secondo le previsioni, ...

... titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X - S, dispositivi mobile, PlayStation 4, PlayStation 5 e. Ebbene, l'azienda responsabile della ...City Connection ha annunciato , allo Shooting Game Daikanshasai 2021 , la Cotton Guardian Force Saturn Tribute , collection dello shoot 'em up in arrivo su PlayStation 4 e. Sarà disponibile dal 30 settembre in Giappone sia nelle edizioni standard che in quelle special. I preordini saranno aperti il 27 aprile. City Connection sta anche considerando la ...