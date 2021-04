Miozzo |  «Le Regioni continuano a penalizzare la scuola | il governo dovrebbe intervenire»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 aprile 2021) Il Corriere della Sera intervista Agostino, ex coordinatore del Cts, ora consulente del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Critica l’operato dellein merito alle scuole, in epoca di pandemia. Con i governatori che premono per riaprire le attività economiche, ma chiedono (e ottengono) di limitare gli ingressi aa percentuali inferiori al 100%. «Esprimo un’opinione del tutto personale: io vedo nel dramma delle vicende scolastiche, come nel complesso del sistema sanitario, l’effetto negativo della modifica del titolo V della Costituzione che evidentemente quando è stato pensato non ha considerato emergenze come questa. L’autonomia didattica è un principio assolutamente condivisibile ma non può sostituirsi ai principi base del diritto allo studio, immaginando modalità e soluzioni a una situazione di crisi ...