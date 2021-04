Milan, tifosi presenti davanti ai cancelli di Milanello per caricare la squadra (Di domenica 25 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Alcuni tifosi del Milan si sono riuniti davanti ai cancelli di Milanello per sostenere la squadra Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Alcunidelsi sono riunitiaidiello per sostenere la

Advertising

AntoVitiello : Tifosi del #Milan oggi a #Milanello per incitare la squadra. Lo striscione: 'L’obiettivo viene prima di qualsiasi d… - DiMarzio : #Milan, i tifosi caricano la squadra in partenza per Roma. E #Pioli prepara la formazione di domani - capuanogio : #Juve #Inter e #Milan insieme raccolgono un bacino di 16,2 milioni di tifosi in Italia (65%) e garantiscono da sole… - Dario81415894 : RT @AntoVitiello: Tifosi del #Milan oggi a #Milanello per incitare la squadra. Lo striscione: 'L’obiettivo viene prima di qualsiasi distraz… - johan7_02 : RT @AntoVitiello: Tifosi del #Milan oggi a #Milanello per incitare la squadra. Lo striscione: 'L’obiettivo viene prima di qualsiasi distraz… -