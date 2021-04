Inter, Darmian uomo scudetto: ago e filo già a Crotone tra una settimana. Le combinazioni (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Darmian ha steso anche il Verona e adesso l’Inter è ancor più vicina allo scudetto. La matematica può arrivare già tra una settimana a Crotone Dopo due pareggi consecutivi, contro Napoli e Spezia, l’Inter ritrova la vittoria e lo fa nella maniera classica di questa stagione: 1-0 al Verona, con prestazione solida senza qualche brivido corso lungo la schiena dei tifosi nerazzurri. E a decidere la partita ci ha pensato colui che in questo mese di aprile è diventato l’uomo scudetto della squadra di Antonio Conte: Matteo Darmian che, dopo la rete che decise la sfida col Cagliari, entra e diventa il match-winner anche contro i gialloblù. E lo fa sempre su assist di Achraf Hakimi e nello stesso momento della partita: con i rossoblù la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Matteoha steso anche il Verona e adesso l’è ancor più vicina allo. La matematica può arrivare già tra unaDopo due pareggi consecutivi, contro Napoli e Spezia, l’ritrova la vittoria e lo fa nella maniera classica di questa stagione: 1-0 al Verona, con prestazione solida senza qualche brivido corso lungo la schiena dei tifosi nerazzurri. E a decidere la partita ci ha pensato colui che in questo mese di aprile è diventato l’della squadra di Antonio Conte: Matteoche, dopo la rete che decise la sfida col Cagliari, entra e diventa il match-winner anche contro i gialloblù. E lo fa sempre su assist di Achraf Hakimi e nello stesso momento della partita: con i rossoblù la ...

Advertising

Inter : ?? | FINITAAAAAAA!!! Vittoria!!! Altri tre punti, un successo fondamentale!!! DAI RAGAZZI!!!?????? #InterVerona 1?-0?… - Inter : ???? | MAAAAATTEEEEEOOOOOO!!! 76' - Di nuovo lui!!! #Darmian riceve da #Hakimi e trafigge Silvestri col destro!!! DA… - SquawkaNews : Inter's last two Serie A victories: ? Inter 1-0 Cagliari (11/04) ?? Darmian (77') ??? Hakimi ? Inter 1-0 Verona (2… - AlexDoni_ : RT @marifcinter: Conte: 'Io penso che Matteo Darmian si sia conquistato un posto importante nell'Inter. E' arrivato in sordina, giocava nel… - SBicocchi : RT @Inter: ?? | FINITAAAAAAA!!! Vittoria!!! Altri tre punti, un successo fondamentale!!! DAI RAGAZZI!!!?????? #InterVerona 1?-0? ?? #Darmian… -