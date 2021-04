Il Benevento in silenzio stampa, Vigorito: “Lasciamo tranquilli i tesserati” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bocche cucite in casa Benevento dopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Udinese. La società giallorossa decide di varare il silenzio stampa. Una scelta spiegata ai microfoni di Dazn dal presidente Oreste Vigorito. “E’ stata una mia decisione, è preferibile evitare di parlare a caldo dopo una partita che per noi era decisiva. Non si tratta di una protesta, ogni tanto si ha la necessità di evitare di parlare”, ha motivato il numero uno del Benevento, “chiedo a tutti, tifosi compresi, la comprensione di capire che si tratta di un pomeriggio triste. La squadra sta avendo più di qualche difficoltà negli ultimi tempi ed è preferibile lasciare tranquilli i giocatori e il mister. Il silenzio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Bocche cucite in casadopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Udinese. La società giallorossa decide di varare il. Una scelta spiegata ai microfoni di Dazn dal presidente Oreste. “E’ stata una mia decisione, è preferibile evitare di parlare a caldo dopo una partita che per noi era decisiva. Non si tratta di una protesta, ogni tanto si ha la necessità di evitare di parlare”, ha motivato il numero uno del, “chiedo a tutti, tifosi compresi, la comprensione di capire che si tratta di un pomeriggio triste. La squadra sta avendo più di qualche difficoltà negli ultimi tempi ed è preferibile lasciarei giocatori e il mister. Il...

