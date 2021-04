Highlights e gol Viterbese-Catanzaro 0-2 | Serie C 2020 2021 | girone C VIDEO

(Di domenica 25 aprile 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per la trentasettesima giornata delC della. Protagonista Di Massimo con una doppietta nel secondo tempo: prima al 51? con un tiro-cross, poi al 70? freddando l’estremo difensore dopo aver ottimamente stoppato di petto un lancio dalla trequarti. Una sconfitta che inguaia i laziali, ufficialmente fuori dalle posizioni playoff. Per quanto riguarda i calabresi, c’è l’aggancio al secondo posto dell’Avellino: gli uomini di Calabro sono però davanti in virtù degli scontri diretti. SportFace.

'Non molliamo, ancora non abbiamo fatto nulla' vedi anche Cagliari - Roma 3 - 2:Ora cinque partite decisive, a partire dalla prossima contro il Napoli: 'Non possiamo rilassarci, ...Le pagelle edi Fiorentina - Juventus 1 - 1, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A ... De Ligt (J) Espulsi : " Recupero : 2 nel primo tempo, 3 nel secondo tempo Assist: -...Il video delle azioni salienti di Catanzaro-Viterbese, match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 ...