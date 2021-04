Graduatorie ATA 24 mesi Collaboratore scolastico: per inserirsi si può sommare anche il servizio di assistente amministrativo (Di domenica 25 aprile 2021) Graduatorie ATA 24 mesi prima fascia, permanente: cosa vuol dire inserirsi in “profili dell’area immediatamente superiore”? Il personale con servizi diversi ha diritto di conoscere le varie possibilità per supplenze e ruolo. La domanda può essere presentata su Istanze online fino al 14 maggio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021)ATA 24prima fascia, permanente: cosa vuol direin “profili dell’area immediatamente superiore”? Il personale con servizi diversi ha diritto di conoscere le varie possibilità per supplenze e ruolo. La domanda può essere presentata su Istanze online fino al 14 maggio 2021. L'articolo .

