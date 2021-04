E3 2021 | Ubisoft | Epic Games | Sega | Konami e tanti altri presenti | elenco ufficiale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 25 aprile 2021) L’E3continua a prendere forma e sembra sempre più grande, come dimostra anche la lunga lista dei publisher e dei teamin maniera.. L’E3si avvicina e cominciamo ad avere unpiù completo dei publisher e dei teamall’evento, grazie a un aggiornamento effettuato dall’ESA che ha ampliato ulteriormente le compagnie che proporranno i propri prodotti all’evento, oltre a quelle già annunciate. Sappiamo già che Sony PlayStation sarà assente mentre Microsoft Xbox, Nintendo, e Take Two saranno, inoltre abbiamo avuto la conferma anche di Square Enix, ma ora c’è unpiù nutrito … Notizie giochiRead More L'articolo E3...

Advertising

gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: E3 2021: Ubisoft, Sega, Capcom, Konami e tanti altri presenti, elenco ufficiale - ayumvu : RT @Multiplayerit: E3 2021: Ubisoft, Sega, Capcom, Konami e tanti altri presenti, elenco ufficiale - Multiplayerit : E3 2021: Ubisoft, Sega, Capcom, Konami e tanti altri presenti, elenco ufficiale - jjb273 : Ah ok. Ora sono davvero tranquillo. - Stoupwhiff : E’ ufficiale: Predator Gaming, con la partecipazione di Intel, sarà Tech Partner nei prossimi PG Nationals 2021 di… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Ubisoft

Multiplayer.it

...torneo nazionale Rainbow Six Siege PG NationalsAcer Predator annuncia la sua partecipazione con Intel in qualità di Tech Partner al torneo nazionale di PG Esports in collaborazione con...Quali altri titolifaranno parte di progetti simili? Etienne Bouvier: 'Vogliamo sviluppare una strategia transmediale ambiziosa. Il potenziale per creare storie è illimitato quando il ...L'E3 2021 continua a prendere forma e sembra sempre più grande, come dimostra anche la lunga lista dei publisher e dei team presenti in maniera ufficiale.. L'E3 2021 si avvicina e cominciamo ad ...Si amplia l'elenco delle presenze confermate all'edizione 2021 dell'E3, pronto a tornare in chiave totalmente digitale.