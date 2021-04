Domenica Live, Daniela Martani: «Non ho mai detto di essere no vax» (Di domenica 25 aprile 2021) Daniela Martani, ospite dell'ultima puntata di Domenica Live, ha parlato della sua esperienza all'Isola dei Famosi e delle relative polemiche. Tutti gli ospiti in studio si sono scagliati contro di lei. Domenica Live: Daniela Martani contro tutti Tornata in Italia dopo la sua avventura a L'Isola dei Famosi, Daniela Martani è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica Live. L'ex naufraga ha trovato ad attenderla diversi volti noti, che non hanno affatto apprezzato la sua esperienza in Honduras. Da Vladimir Luxuria a Roberto Alessi: tutti hanno contestato a Daniela di aver accettato di partire per L'Isola e di conseguenza di aver accettato i vaccini pur essendo una no ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 aprile 2021), ospite dell'ultima puntata di, ha parlato della sua esperienza all'Isola dei Famosi e delle relative polemiche. Tutti gli ospiti in studio si sono scagliati contro di lei.contro tutti Tornata in Italia dopo la sua avventura a L'Isola dei Famosi,è stata ospite dell'ultima puntata di. L'ex naufraga ha trovato ad attenderla diversi volti noti, che non hanno affatto apprezzato la sua esperienza in Honduras. Da Vladimir Luxuria a Roberto Alessi: tutti hanno contestato adi aver accettato di partire per L'Isola e di conseguenza di aver accettato i vaccini pur essendo una no ...

Advertising

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - EternalGamersIT : Oggi Domenica 25 Aprile intorno le 18:00 circa ci sarà il 12° appuntamento della Live Talk: Hall Of Gamers! Tutti… - internewsit : ?? #HOTPOST, domenica 25 aprile la diretta ??LIVE di - LorenzoMainieri : @domenicalive: alle 14:50 su Canale Cinque con @BarbaraDursofan - Luca190499 : RT @carmelitamylife: ma quanto è bella domenica live con 4 ore di diretta? #fairumore @carmelitadurso @domenicalive #domenicalive -