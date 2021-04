Domenica In | il retroscena su Mara è straziante | lei e il marito in lacrime per lui

Advertising

simonet1974 : RT @playblogtv: #anticipazionitv Dolce Quiz subentra a Quelli che il calcio nel nuovo day time della domenica su Rai2 dal 10 ottobre con @A… - AleGreco72 : RT @playblogtv: #anticipazionitv Dolce Quiz subentra a Quelli che il calcio nel nuovo day time della domenica su Rai2 dal 10 ottobre con @A… - playblogtv : #anticipazionitv Dolce Quiz subentra a Quelli che il calcio nel nuovo day time della domenica su Rai2 dal 10 ottobr… - sfanculin : RT @tvblogit: RETROSCENA TVBLOG ? Quelli che il calcio si sposta dalla domenica pomeriggio al lunedì sera ?? #TvBlog #QCC - Cobretti_80 : @dbollini @Tommasolabate Domenica sera è scoppiata la bomba e loro non sapevano nulla di nulla. Vuoi che ora ne con… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica retroscena

Tuttosport

No, il ' Piano nazionale di resilienza e rilancio ' non funziona. Almeno secondo Luigi Bisignani , che ne parla in un intervento su Il Tempo di24 aprile. Le idee messe a punto da Mario Draghi per attuare il Recovery Plan non lo convincono. E lo dice chiaro e tondo, senza giri di parole: 'Nelle 319 pagine del Recovery Plan manca il ...... Barbara d'Urso andrà ad analizzare i fatti più importanti accaduti durante la settimana che verranno commentati attraversoe interviste. In particolar modo, i telespettatori di...Il 25 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento di Domenica Live, "Ci saranno cose pazzesche", afferma la d'Urso: ecco gli ospiti.Ospiti di Da noi a ruota libera del 25 aprile: da Francesca Fialdini arriva Carlo Conti La puntata di domani di Da noi a ruota libera avrà come sempre un ...