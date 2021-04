Denise Pipitone, la rivelazione di Piera Maggio (Di domenica 25 aprile 2021) Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, sarà ospite oggi pomeriggio a “Domenica In”. Il ritratto di una storia di resilienza. Piera Maggio – Denis Pipitone (Google Immagini)Per chi segue la cronaca nera, il nome di Piera Maggio sarà senz’altro arcinoto. É la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara Del Vallo in circostanze mai chiarite. Centro focale da cui si sono mosse le indagini e le ricerche delle piccola, da quel giorno infausto è stata protagonista di svariate interviste, reportage, ipotesi di indagine. Alle 14 di questo pomeriggio sarà protagonista di un nuovo sensazionale documento cronachistico sul caso, affidato alla sapiente ... Leggi su chenews (Di domenica 25 aprile 2021), la mamma di, sarà ospite oggi pomeriggio a “Domenica In”. Il ritratto di una storia di resilienza.– Denis(Google Immagini)Per chi segue la cronaca nera, il nome disarà senz’altro arcinoto. É la mamma di, la bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara Del Vallo in circostanze mai chiarite. Centro focale da cui si sono mosse le indagini e le ricerche delle piccola, da quel giorno infausto è stata protagonista di svariate interviste, reportage, ipotesi di indagine. Alle 14 di questo pomeriggio sarà protagonista di un nuovo sensazionale documento cronachistico sul caso, affidato alla sapiente ...

