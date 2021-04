Daydreamer anticipazioni 29 aprile 2021, i ricordi di Can stanno tornando? (Di domenica 25 aprile 2021) Ancora una volta la puntata di Daydreamer vedrà Sanem intenta nella sua battaglia personale di far tornare la memoria a Can. La giovane decide di portarlo in un luogo a loro familiare, ovvero sugli scogli. Qui si fermavano sempre a parlare o litigare. Improvvisamente il Divit ha un flashback, che però non riporta la memoria a Can. Questo però sembra essere un buon segno e si riaccendono così le speranze di rivedere prima o poi tornare il “vecchio ” Can Divit. L’episodio del 29 aprile 2021 andrà in onda alle ore 16:20 circa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntate turche, la fuga di Yigit Le trame future rivelano che il fratello di Polen si troverà ad un certo punto ad avere le spalle al muro Le puntate turche della nota soap opera Daydreamer continueranno a lasciare col ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021) Ancora una volta la puntata divedrà Sanem intenta nella sua battaglia personale di far tornare la memoria a Can. La giovane decide di portarlo in un luogo a loro familiare, ovvero sugli scogli. Qui si fermavano sempre a parlare o litigare. Improvvisamente il Divit ha un flashback, che però non riporta la memoria a Can. Questo però sembra essere un buon segno e si riaccendono così le speranze di rivedere prima o poi tornare il “vecchio ” Can Divit. L’episodio del 29andrà in onda alle ore 16:20 circa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate turche, la fuga di Yigit Le trame future rivelano che il fratello di Polen si troverà ad un certo punto ad avere le spalle al muro Le puntate turche della nota soap operacontinueranno a lasciare col ...

