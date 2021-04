Covid: a Milano assalto ai parchi, per la tintarella (Di domenica 25 aprile 2021) Il giorno prima di entrare in zona gialla, i milanesi hanno pensato alla tintarella. Tantissimi oggi hanno deciso di andare a stendersi al sole nei parchi, come la biblioteca degli alberi, o il parco ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Il giorno prima di entrare in zona gialla, i milanesi hanno pensato alla. Tantissimi oggi hanno deciso di andare a stendersi al sole nei, come la biblioteca degli alberi, o il parco ...

Ripartenze, il Teatro Franco Parenti di Milano riapre con una giraffa sul tetto Il Teatro Franco Parenti riapre a partire da domani lunedì 26 aprile 2021. Dalle ore 18 fino alle ore 20 le porte saranno aperte 'nella speranza di incontrare tra chi interverrà persone che non sono ...

