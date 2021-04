Controlli dei carabinieri, multe per mancato rispetto delle norme anti Covid e guida in stato di ebrezza (Di domenica 25 aprile 2021) Controlli sul territorio nella giornata di sabato 24 aprile da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Latina che nell'ambito di un servizio teso a garantire la sicurezza ... Leggi su latinatoday (Di domenica 25 aprile 2021)sul territorio nella giornata di sabato 24 aprile da parte deidella sezione radiomobile della Compagnia di Latina che nell'ambito di un servizio teso a garre la sicurezza ...

Advertising

virginiaraggi : Durante controlli anti-assembramento dei vigili sono stati accerchiati e insultati da un gruppo di ragazzi a Traste… - ladyonorato : Pare che in Germania la situazione sia davvero degenerata. Accentramento dei poteri a livello federale, restrizioni… - fattoquotidiano : L'ORRORE DELLA DISCARICA DEI MAIALI - La videoinchiesta di @giuliainnocenzi in esclusiva. Guardate [VIDEO]… - mvb66 : Sto Guardando The Rookie S3E2- Ingiustizie in onda su Rai 2 - A causa di Armstrong, vengono intensificati i cont… - fabbry31101966 : @virginiaraggi Ogni tanto, andate a fare anche i controlli di polizia sui luoghi di spaccio o di ricettazione. Qual… -