Contro gli assembramenti in centro pattuglie e altoparlanti: nell’ultima settimana 32 multe (Di domenica 25 aprile 2021) Il numero più alto di presenze si è registrato in Largo Rezzara e Piazza della Libertà con la presenza di oltre un centinaio di giovani, rilevano dalla Questura di Bergamo. Sabato pomeriggio i Controlli delle Volanti hanno interessato in particolare bar ed esercizi pubblici, per evitare assembramenti all’esterno. Nelle zone più centrali: via XX settembre, Sentierone, Largo Rezzara, Piazza Pontida, Via Sant’Orsola, Piazza Libertà e Propilei. Ma anche nella zona della stazione. <br clear=all> Un’ opera di prevenzione, visibilità e soprattutto persuasione. È stata rilevata la presenza di molte persone, in special modo giovani, che gli operatori, attraverso inviti con gli altoparlanti ed il dialogo continuo hanno convinto ad allontanarsi per garantire il distanziamento. Nei vari Controlli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) Il numero più alto di presenze si è registrato in Largo Rezzara e Piazza della Libertà con la presenza di oltre un centinaio di giovani, rilevano dalla Questura di Bergamo. Sabato pomeriggio illi delle Volanti hanno interessato in particolare bar ed esercizi pubblici, per evitareall’esterno. Nelle zone più centrali: via XX settembre, Sentierone, Largo Rezzara, Piazza Pontida, Via Sant’Orsola, Piazza Libertà e Propilei. Ma anche nella zona della stazione.

Un’ opera di prevenzione, visibilità e soprattutto persuasione. È stata rilevata la presenza di molte persone, in special modo giovani, che gli operatori, attraverso inviti con glied il dialogo continuo hanno convinto ad allontanarsi per garantire il distanziamento. Nei varilli ...

Advertising

tancredipalmeri : Certo che quel “La Juventus rispetta le regole” detto da Andrea Agnelli a ottobre si è rivolto contro in una manier… - NicolaPorro : ?? Ci mancava l’appello dei professoroni a #Draghi per invocare il #lockdown contro le “tenebre” delle aperture. Ecc… - ilriformista : Grillo si sente un ayatollah sopra la legge: il suo è un progetto che lo ha portato ad emettere fatwe contro chi gl… - appagante : RT @ironmanolan: Il 9 Settembre 1943 nasce il Comitato di Liberazione Nazionale. Da qui inizia la lotta partigiana di Resistenza contro gli… - TheWayfarer99 : @the_highsparrow Io non ho più parole da spendere per Iacoboni, solo insulti che non posso lasciare per iscritto pe… -