(Di domenica 25 aprile 2021) De: Andreacredo sia una persona di grande valore. Mi convinco sempre di più che sia undi Denella Juventus, ha fatto danni stupefacenti Vincenzo De, presidente della Regione Campania, è intervenuto a ‘Che tempo che fa’ e torna a pungere Andrea, presidente della Juventus, nell’occhio del ciclone dopo il naufragio del progetto Superlega: Queste le sue parole: “Cosa ne penso? Mi può leggere sul volto l’angoscia. Andreacredo sia una persona di grande valore. Come direbbe Cervantes ‘È andato per fare lana ed è tornato tosato’. -afferma De Lauca cone riporta i Corriere dello Sport- Mi convinco sempre di più che sia undi Denella Juventus, ha fatto danni ...

Advertising

Enzovit : Clamoroso! De Luca su Agnelli: 'E' un infiltrato di De Laurentiis' - Sig_Ceretti : @4n1mo51t1som1n4 CLAMOROSO AL SARDEGNA ARENA: LUCA 0 DIABETE 3 RIDIAMO LA LINEA AL COLLEGA EZIO LUZZI PER IL FINAL… - Luca_zone : RT @MasterAb88: CLAMOROSO BOOM DI #BuongiornoMamma che parte con quasi 4 milioni e il 18%, vincendo la serata (#Ulisse fermo al 15%) Non… - luca_fly1 : RT @AvvBiancoNero: Se la UEFA in 48 ore ha promesso 7 miliardi, il doppio di JPMorgan, il progetto SuperLega è un successo clamoroso @Gazze… - luca_taliercio : @Fabopolis Io la vedo diversamente, vedo i club più indebitati d'europa travolti dalla crisi tentare questo clamoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Luca

Liberoquotidiano.it

Tale scoperta però porterà la vigilessa a fare unerrore di valutazione. Nel frattempo ... percepirà però subito una certa diffidenza nei suoi confronti da parte di suo figlio Niko (...42'st Caneva vicino alpareggio, il suo tiro termina però sull'esterno della rete. 39'st ... 33'st Cambia ancora la Cairese: fuori Colombo, dentroMoretti. 27'st Sostituzione nel Pietra: ...CRESCENZI COMO SERIE B – Luca Crescenzi, capitano del Como ha parlato ai microfoni di Raisport della promozione in Serie B.LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Bologna, ritorno di fiamma per l’ex Inter. Calciomercato Benevento, Inzaghi in bilico: i numeri del tecnico. Il Benevento nella prima parte di stagione avevo messo in scen ...