Cambiare Roma? È possibile | con coraggio Le proposte di Cipollini

Roma ha alle spalle un coraggio mancato e di fronte un coraggio possibile. Negli ultimi venti anni hanno governato tutte le parti politiche vecchie e nuove, ma i numeri strillano con forza la situazione drammatica in cui versa la città eterna. Ecco allora un saggio che per la prima volta affronta la crisi che attanaglia la capitale d'Italia con metodologie innovative per la politica Romana in grado di svegliare il gigante che dorme da oltre un decennio. Scrive Innocenzo Cipolletta nella prefazione: "Cipollini avanza diverse critiche a quello che oggi è Roma, ma sa che questa città non ha solo una grande storia ma anche un grande futuro che aspetta solo di essere avviato. Come? Cipollini risponde con un approccio che coniughi la politica con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Cambiare Roma Celerini schierati per evitare gli assembramenti ... ancora non si è entrati legalmente nella zona gialla, ma già in molte città, come per esempio Roma, le persone hanno iniziato a cambiare mentalità e ad assaporare la maggiore libertà di movimento. ...

La Luchetti e Pavese: "Così sarà il mio film su "La bella estate"" ... all'interno di un gruppo di amici molto giovani e in un mondo che sta per cambiare con una guerra ... "Tra qualche giorno verrò a Torino per farmi un'idea delle location migliori", aggiunge da Roma la ...

"Il coraggio di cambiare": Roma, sognando una capitale moderna askanews Ristoranti, Gelmini: «Al tavolo fino alle 22, nessuno sarà multato tornando a casa» Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, la faticosa messa a punto del Recovery segnala l’esistenza di qualche problema nella maggioranza? «Il ...

Zona gialla e arancione, cosa cambia domani 26 aprile Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei: ecco cosa si può fare e non si può fare con i cambi di colore ...

