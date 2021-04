Atene - Tsitsipas è più sicuro di Sparta - Nadal. E' anche più forte? (alle 16 in tv) (Di domenica 25 aprile 2021) Novak Djokovic si lecca le ferite dopo il ko - maratona contro terremoto - Karatsev sul campo che porta il suo nome nella sua Belgrado e Rafa Nadal trema al pensiero di una sconfitta nella finale ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Novak Djokovic si lecca le ferite dopo il ko - maratona contro terremoto - Karatsev sul campo che porta il suo nome nella sua Belgrado e Rafatrema al pensiero di una sconfitta nella finale ...

Advertising

domasibarita : RT @RaiNews: Per il 22enne di Atene è il primo successo in carriera in un #Masters1000 - RaiNews : Per il 22enne di Atene è il primo successo in carriera in un #Masters1000 -