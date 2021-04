Alta tensione sul coprifuoco, battaglia a distanza tra Salvini e Letta (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Il coprifuoco alle 22 continua a creare tensioni nella maggioranza. Ed è battaglia a distanza tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader della Lega Matteo Salvini. Dopo lo 'strappo' che si è consumato in Cdm la scorsa settimana, con l'astensione dei ministri leghisti sul nuovo decreto Covid che stabilisce la road map delle riaperture, non si placa la polemica sul nodo dello stop agli spostamenti dalle 22 alle 5. Salvini torna alla carica e lancia raccolta firme contro il coprifuoco Torna alla carica Salvini che già in nottata, durante una diretta Facebook, incalza: "Speriamo inizi il conto alla rovescia per tornare a vivere. Le battaglie si vincono dentro il governo e non scappando, cercando di limitare la prepotenza ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Ilalle 22 continua a creare tensioni nella maggioranza. Ed ètra il segretario del Pd, Enrico, e il leader della Lega Matteo. Dopo lo 'strappo' che si è consumato in Cdm la scorsa settimana, con l'asdei ministri leghisti sul nuovo decreto Covid che stabilisce la road map delle riaperture, non si placa la polemica sul nodo dello stop agli spostamenti dalle 22 alle 5.torna alla carica e lancia raccolta firme contro ilTorna alla caricache già in nottata, durante una diretta Facebook, incalza: "Speriamo inizi il conto alla rovescia per tornare a vivere. Le battaglie si vincono dentro il governo e non scappando, cercando di limitare la prepotenza ...

Advertising

Agenzia_Italia : Alta tensione sul coprifuoco, battaglia a distanza tra Salvini e Letta - fisco24_info : Alta tensione sul coprifuoco, battaglia a distanza tra Salvini e Letta: AGI - Il coprifuoco alle 22 continua a crea… - FedericaSure : @giure99 Ok, scenario 1: non fanno le riforme perché i magistrati sono come i fili dell’alta tensione; niente sold… - anitaelaura : RT @IlPrimatoN: Insulti, spintoni, schiaffi. Alta tensione a Roma durante la manifestazione antifascista del #25aprile - espressione24 : “La notte dell’acqua alta” di Sebastiano Martini è un romanzo suggestivo ambientato in una sola, decisiva notte. È… -