25 aprile | Renzi | “Memoria di chi ha combattuto per salvarci | impegno per il futuro”

ROMA – "Oggi è festa di libertà. Memoria di chi ha combattuto per salvarci, impegno per il futuro. Rileggere oggi le lettere dei condannati a morte della resistenza commuove e spalanca l'anima. Buon 25 aprile". E' quanto afferma sulla sua pagina Facebook il senatore Matteo Renzi (foto), fondatore di Italia Viva, in occasione della Festa della Liberazione che si celebra nella giornata odierna.

