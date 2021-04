25 aprile | Gelmini | “Torneremo ad essere liberi anche dalla morsa di questo maledetto virus”

(Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Buon 25, Italia. Esattamente 76 anni fa eravamo finalmentedagli orrori del nazifascismo. Eaddi. L’Italia e gli italiani hanno coraggio, passione ed energia per continuare a costruire il futuro”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella(foto) in occasione della Festa della Liberazione. L'articolo L'Opinionista.

Sia la delegazione grillina che Forza Italia, attraverso Mariastella, hanno chiesto ... oltretutto, la consegna a ridosso della scadenza del 30sta intasando gli uffici della Commissione ..."Il decreto legge in vigore dal 26ha confermato la permanenza del limite orario gli spostamenti tra le 22 e le 5": i chiarimenti del Viminale sul coprifuoco e la smentita al ministroIl Viminale ha chiarito con una ...Dopo le dichiarazioni della ministra Gelmini sulla possibilità di non incorrere in multe se alle 22 si è seduti al ristorante, interviene il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia: coprifuoco al mo ...È dovuto intervenire il Viminale per fare chiarezza sulla riapertura serale dei ristoranti: la Gelmini ha sbagliato, non si può stare a cena fino alle 22.