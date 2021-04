25 aprile, Draghi: “Non tutti gli italiani furono ‘brava gente’, immorale non scegliere da che parte stare. Questa ricorrenza non invecchi” (Di domenica 25 aprile 2021) “Nell’onorare la memoria di chi lottò per la libertà dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti, noi italiani, ‘brava gente’“. È un discorso deciso, che non lascia spazio ai “ma”, quello pronunciato da presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Museo della Liberazione, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. “La senatrice Segre ha voluto che la scritta ‘Indifferenza’ fosse messa all’ingresso del memoriale della Shoah di Milano per ricordarci che, insieme ai partigiani e combattenti per la libertà, vi furono molti che si voltarono dall’altra parte in cui come dice lei è più facile far finta di niente – ha detto il premier – Dobbiamo ricordare che non scegliere è immorale per usare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “Nell’onorare la memoria di chi lottò per la libertà dobbiamo anche ricordarci che non fummo, noi“. È un discorso deciso, che non lascia spazio ai “ma”, quello pronunciato da presidente del Consiglio, Mario, al Museo della Liberazione, in occasione delle celebrazioni del 25. “La senatrice Segre ha voluto che la scritta ‘Indifferenza’ fosse messa all’ingresso del memoriale della Shoah di Milano per ricordarci che, insieme ai partigiani e combattenti per la libertà, vimolti che si voltarono dall’altrain cui come dice lei è più facile far finta di niente – ha detto il premier – Dobbiamo ricordare che nonper usare le ...

Advertising

repubblica : ?? 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere… - HuffPostItalia : Mario Draghi, 25 aprile: 'Non tutti gli italiani furono brava gente' - dariofrance : Con il Presidente #Draghi, che ha scelto di ricordare il #25aprile al Museo storico della Liberazione di via Tasso.… - Paolo_Bolpagni : RT @HuffPostItalia: Mario Draghi, 25 aprile: 'Non tutti gli italiani furono brava gente' - giannileft : RT @fattoquotidiano: 25 aprile, Draghi: “Linguaggio d’odio seme di razzismo e antisemitismo. Mala pianta che genera consenso a chi calpesta… -