Vaccinazioni | i volontari in prima linea per accogliere e accompagnare chi ha bisogno | “Quando li aiutiamo | molti si commuovono”

(Di sabato 24 aprile 2021) “Ce l’abbiamo nel dna”. Santo Boscarino risponde così all’obiezione più classica di tuttesi tratta diato, e cioè: “Ma chi ve lo fa fare?”. In Cgil daaveva 15 anni, oggi ne ha 73 ed è presidente del circolo Auser di Noto, in Sicilia. Guida una squadra di circa 25 persone, fra cuigiovani fino ai trent’anni. Aiutano gli anziani e i soggetti fragili nella vita quotidiana: spesa, visite mediche, appuntamenti. In questo periodo, anche vaccini. Si occupano di selezionare ora e data e di portare i pazienti in sede, per poi ricondurli a casa. “Abbiamo realizzato 387 prenotazioni e 187 accompagnamenti. I nostri turni coprono tutta la giornata. Si comincia la mattina alle 8 e si finisce la sera, con gli ultimi vaccinati della giornata”. Si alternano in modo tale da incastrare ...