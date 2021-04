Ultime Notizie Serie A: Kean e Kessie si racconta, Zhang in Italia (Di sabato 24 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.50 – Inter, Zhang trova i soldi e arriva a Milano la prossima settimana – Il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe vicino all’accordo con due fondi, in lotta tra loro, e la prossima settimana sarà a Milano. La notizia Ore 9.15 – La FIGC si tutela dalla Superlega: nuova clausola anti-scissione –La FIGC ha proposto l’inserimento di una clausola anti-scissione per far fronte al problema Superlega. La notizia Ore 8.40 – Milan, Kessie: «Ci metto sempre la faccia. Voglio la Champions con questa maglia» – Il centrocampista del Milan Franck Kessie a tutto tondo in una intervista a SportWeek. L’intervista Ore 8.20 – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.50 – Inter,trova i soldi e arriva a Milano la prossima settimana – Il presidente dell’Inter Stevensarebbe vicino all’accordo con due fondi, in lotta tra loro, e la prossima settimana sarà a Milano. La notizia Ore 9.15 – La FIGC si tutela dalla Superlega: nuova clausola anti-scissione –La FIGC ha proposto l’inserimento di una clausola anti-scissione per far fronte al problema Superlega. La notizia Ore 8.40 – Milan,: «Ci metto sempre la faccia. Voglio la Champions con questa maglia» – Il centrocampista del Milan Francka tutto tondo in una intervista a SportWeek. L’intervista Ore 8.20 – ...

