Udinese, Bonifazi: “Mi lusinga l’interesse della Roma. Spero Zaniolo torni presto” (Di sabato 24 aprile 2021) La Roma cambierà faccia nella prossima estate, il General Manager Pinto metterà in vendita i giocatori che non rientrano nel progetto e i maggiori cambiamenti si verificheranno nel reparto arretrato. In uscita ci sono i vari Juan Jesus, Fazio, Bruno Peres e Santon, ai margini del progetto giallorosso. Le cessioni andranno però colmate da acquisti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Lacambierà faccia nella prossima estate, il General Manager Pinto metterà in vendita i giocatori che non rientrano nel progetto e i maggiori cambiamenti si verificheranno nel reparto arretrato. In uscita ci sono i vari Juan Jesus, Fazio, Bruno Peres e Santon, ai margini del progetto giallorosso. Le cessioni andranno però colmate da acquisti L'articolo

Advertising

Dalla_SerieA : Udinese, Bonifazi: “Gotti secondo padre, de Paul uomo vero” - - rumorstransfers : Udinese defender Kevin Bonifazi admits he is ‘flattered’ by Roma’s interest. (La Gazzetta dello Sport) - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Udinese #Bonifazi: “Gotti secondo padre, de Paul uomo vero” - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ???? #Roma, #Bonifazi commenta i rumors sul suo possibile approdo in giallorosso ?? Le dichiarazioni del centrale dell’ #Udin… - BombeDiVlad : ???? #Roma, #Bonifazi commenta i rumors sul suo possibile approdo in giallorosso ?? Le dichiarazioni del centrale dell… -