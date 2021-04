Tragedia in Indonesia | emergono i resti del sottomarino | «È affondato» Nessuna speranza per i 53 marinai

Leggi su open.online

(Di sabato 24 aprile 2021) IlKri Nanggala 402 scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è ufficialmente. Le autorità dell’hanno recuperato in mare alcuni oggetti provenienti dal suo interno e il capo della Marina di Giacarta, Yudo Margono, ha spiegato che tali oggetti non sarebbero potuti uscire dal natante se non ci fosse stata una pressione esterna o senza danni al lanciasiluri. Svaniscono quindi definitivamente le speranze di poter salvare i membri dell’equipaggio, che già si erano affievolite nella notte quando, secondo le stime, le eventuali riserve di ossigeno si sarebbero esaurite. Tra gli oggetti ritrovati ci sono una bottiglia di grasso probabilmente usata per oliare il periscopio e tappeti per le preghiere. Il, uno dei cinque della flotta ...