Sei Nazioni donne | l' Inghilterra resta padrona Piegata la Francia

Advertising

Eurosport_IT : Grande ITALIA in terra scozzese! Le nostre ragazze vincono 41-20 nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #rugby #SeiNazioni donne: l'#Inghilterra resta padrona. Piegata la #Francia - Gazzettino : L'#inghilterra supera la #francia, è il terzo Sei Nazioni di fila - Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni donne: l'#Inghilterra resta padrona. Piegata la #Francia - MARESITAS : RT @Eurosport_IT: Irlanda-Italia 25-5! L'Italrugby femminile chiude al 4° posto nel Sei Nazioni 2021... Bravissime lo stesso! ???? #IREvITA… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei Nazioni

Per il terzo anno di fila il Sei Nazioni femminile è delle fortissime inglesi, che nella finalissima del Twickenham Stoop superano 10-6 la Francia in un match di rara intensità, ...Finale amaro per la vela azzurra a Vilamoura (POR) dell’Olympic Qualification Event nelle discipline singolo maschile ILCA 7 e femminile ILCA 6. Le due prove finali ancora con vento forte sui 16-18 no ...