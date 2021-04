(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “L’inverno è ormai finito e la stagione èmaglisui ghiacciai”. Lo ha detto l’ex sciatore Gustavall’Adnkronos in merito all’apertura deglisciistici. “Non so quante strutture di preciso ri– ha continuato il campione olimpico di Sapporo 1972- sicuramente il Passo dello Stelvio aprirà per la fine di maggio”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Sci: Thoeni, 'stagione andata ma almeno apriranno impianti sui ghiacciai'... -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Thoeni

Il Sannio Quotidiano

BOLZANO - Lutto nelloper l'improvvisa morte, nella domenica di Pasqua, di Roland, a 71 anni. Era cugino del grande Gustav, mito delloazzurro, di un anno più giovane di lui. Se ne va comunque un grande atleta per loazzurro, con un palmares in cui vantava 2 vittorie ...BOLZANO - Lutto nelloper l'improvvisa morte, nella domenica di Pasqua, del grande campione Roland, a 71 anni . Se ne va un grande atleta per loazzurro, con un palmares che vede 2 vittorie in Coppa del Mondo, negli slalom di Madonna di Campiglio e Pra Loup (marzo 1972), un mese il podio ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "L'inverno è ormai finito e la stagione è andata ma almeno apriranno gli impianti sui ghiacciai". Lo ha detto l'ex sciatore Gustav Thoeni all'Adnkronos in merito all'apertu ...Il lockdown ha fermato le loro attività in pista a Santa Caterina Valfurva: «Un anno maledetto ma almeno siamo riusciti a passare Natale e Pasqua tutti insieme» ...