Sassuolo-Sampdoria 1-0, le pagelle di CalcioWeb: un gol di Berardi trascina la squadra di De Zerbi (Di sabato 24 aprile 2021) Si è concluso l’anticipo serale valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sassuolo e Sampdoria, la squadra di De Zerbi si conferma su ottimi livelli: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’inizio di partita è equilibrato, occasioni da una parte e dall’altra. Traore va in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo si conclude senza grossi sussulti. Nella ripresa meglio i neroverdi che trovano il vantaggio: è Berardi a superare Audero in rovesciata. Ranieri ci prova con qualche cambio, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-0, quarta vittoria consecutiva per De Zerbi e la stagione dei neroverdi è sempre più entusiasmante. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Si è concluso l’anticipo serale valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, ladi Desi conferma su ottimi livelli: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. L’inizio di partita è equilibrato, occasioni da una parte e dall’altra. Traore va in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo si conclude senza grossi sussulti. Nella ripresa meglio i neroverdi che trovano il vantaggio: èa superare Audero in rovesciata. Ranieri ci prova con qualche cambio, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-0, quarta vittoria consecutiva per Dee la stagione dei neroverdi è sempre più entusiasmante. In alto la ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - soniamazzocchi7 : RT @JPeppp: Mai più affari con queste merde di società. Roma ? Torino ? Bologna ? Genoa ? Sampdoria ? Sassuolo ? Spezia ? Benevento ? Crot… - astoramtt_ : RT @SoyCalcio_: ?? Mientras que la Roma paga la acumulación de partidos, el Sassuolo sigue remontando, lleva 12/12 puntos posibles y peleará… - Ap_Af_8p_8f : RT @claudioruss: i club di #SerieA contro le 3 della #Superlega sono Roma-Torino-Bologna-Genoa-Sampdoria-Sassuolo-Spezia-Benevento-Crotone-… -