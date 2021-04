Regina Elisabetta | convocato un vertice d’urgenza | ecco chi sarà il prossimo Re

Leggi su howtodofor

(Di sabato 24 aprile 2021) La morte del principe Filippo ha scosso gli equilibri reali. Stando al commentatore della Corona, Richard Eden, il periodo di transizione sarebbe già avviato. Proprio in questi giorni il principe Carlo starebbe aiutando la madre, la, a sbrigare gli ultimi impegni finiti i quali Carlo diventerà il nuovo Re. "I funzionari del palazzo hanno voluto minimizzare l'idea di unche Carlo avrebbecon il principe William per pianificare il futuro", ha spiegato Eden rilanciando un retroscena che non deve però sorprendere. "Quando lacompie 95 anni - ha precisato - la regola vuole che inizi un periodo di transizione. Carlo, infatti, dovrà presenziare con la madre a tutti quei grandi eventi come l'apertura dei lavori del Parlamento"....