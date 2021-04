Recovery, Meloni: “Draghi illustrerà piano non pubblicato, rinviare dibattito in Parlamento” (Di sabato 24 aprile 2021) “Lunedì, il presidente Draghi illustrerà al Parlamento il Recovery Plan, un piano che impegnerà economicamente le prossime generazioni e che segnerà i prossimi decenni. Dopo l’illustrazione, il documento sarà inviato direttamente alla Commissione Europea, senza che le assemblee parlamentari possano entrare nel merito. Mancano meno di 48 ore dalle sedute parlamentari e il Recovery Plan non è stato ancora nemmeno pubblicato. In Italia, ormai, la democrazia è sospesa anche grazie all’ampia maggioranza che sostiene il Governo, che su un tema così importante ha deciso di rinunciare ad esercitare il suo ruolo. Fratelli d’Italia chiede ufficialmente il rinvio del dibattito parlamentare ai Presidenti delle Camere: tutto ciò è letteralmente inaudito e mi auguro ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) “Lunedì, il presidentealilPlan, unche impegnerà economicamente le prossime generazioni e che segnerà i prossimi decenni. Dopo l’illustrazione, il documento sarà inviato direttamente alla Commissione Europea, senza che le assemblee parlamentari possano entrare nel merito. Mancano meno di 48 ore dalle sedute parlamentari e ilPlan non è stato ancora nemmeno. In Italia, ormai, la democrazia è sospesa anche grazie all’ampia maggioranza che sostiene il Governo, che su un tema così importante ha deciso di rinunciare ad esercitare il suo ruolo. Fratelli d’Italia chiede ufficialmente il rinvio delparlamentare ai Presidenti delle Camere: tutto ciò è letteralmente inaudito e mi auguro ...

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - fattoquotidiano : Il testo del Recovery ancora non c’è. Boschi ora dice: “Tempi stretti in Aula? Lo chiede l’Ue”. Meloni: “Il Parlame… - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Recovery plan, Meloni: “Il dibattito in aula va rinviato. Il Parlamento è tenuto all’oscuro” - LUCABRAMBILLA24 : RT @SecolodItalia1: Recovery plan, Meloni: “Il dibattito in aula va rinviato. Il Parlamento è tenuto all’oscuro” - DANI56 : RT @Libero_official: 'Mancano meno di 48 ore dalle sedute parlamentari e il #RecoveryPlan non è stato ancora pubblicato'. La #Meloni si app… -