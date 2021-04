PORDENONE – PISA “LIVE” DA LIGNANO | #FORZARAMARRI!

(Di sabato 24 aprile 2021)1-2 () GOL: 3? pt Marconi, 11? Ciurria (rig.), 45? Marconi (rig.)(4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Scavone, Misuraca; Zammarini; Mallamo, Ciurria. A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Vogliacco, Banse, Secli, Pasa, Bassoli, Biondi, Samotti, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.(4-3-1-2): Gori; Belli, Meroni, Caracciolo, Lisi; Marin, Siega, Mazzitelli; Gucher; Vido, Marconi. A disp.: Perilli, Loria,no, Palombi, Mastinu, Sibilli, Quaini, Masetti, De Vitis, Beghetto, Benedetti, Marsura. All. D’Angelo.ARBITRO: Di Martino di Teramo.NOTE: ammoniti Marin, Scavone. Angoli 2-4. Recupero: pt 2?. PRIMA FRAZIONE 3?avanti. Deviazione sottomisura di Marconi....

Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Pordenone-Pisa 1-2

DIRETTA PORDENONE-PISA (RISULTATO 0 - 0) SI COMINCIA! Eccoci al fischio d'inizio della diretta di Pordenone-Pisa, ben recupero della 30giornata di Serie B: prima di dare la parola al campo però andiamo a ...
Si recupera oggi pomeriggio alle 16 la sfida Pordenone-Pisa, valida per la 30ª giornata di Serie B, non disputata lo scorso 20 marzo a causa del cluster Covid esploso nella formazione di casa. Sarà la prima assoluta a Lignano Sabbiadoro ...
Fischia due volte Di Martino. Si val al riposo con il Pisa avanti 2-1 sul Pordenone. 45'+2Siega dalla bandierina calcia direttamente verso la porta. Perisan non si fa ...