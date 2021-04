Paolo Ciavarro a Verissimo, il padre Massimo: “Pronto a diventare nonno” (Di sabato 24 aprile 2021) Ciavarro fa una rivelazione sul futuro del figlio e Clizia Incorvaia e ammette di essere Pronto per l'arrivo di un nipotino L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 24 aprile 2021)fa una rivelazione sul futuro del figlio e Clizia Incorvaia e ammette di essereper l'arrivo di un nipotino L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: Pronti per una nuova puntata? ?? Oggi a #Verissimo, alle 15.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, Massi… - infoitcultura : Eleonora Giorgi: età, rapporto con l'ex marito Massimo Ciavarro, figlio Paolo | LaNostraTv - infoitcultura : Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, perché è finita - infoitcultura : Paolo Ciavarro, l'ex calciatore a Verissimo con il padre Massimo. Ora l'amore per Clizia Incorvaia - infoitcultura : Paolo Ciavarro chi è? Clizia Incracovia, Instagram, età -